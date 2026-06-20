У “Жигулях” їхали 10 людей: у Броварах внаслідок ДТП загинули дві маленькі дівчинки

У Броварах Київської області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули дві малолітні дівчинки. Ще восьмеро людей, серед яких діти, отримали травми. Про це повідомили поліція Київської області та мер Броварів Ігор Сапожко.

Аварія сталася 19 червня о 19:55 на вулиці Привокзальній. За попередніми даними правоохоронців, 29-річний водій автомобіля ВАЗ виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автобусом під керуванням 54-річного водія.

Спочатку поліція повідомляла про загибель 2-річної дівчинки на місці ДТП та травмування водія і восьми пасажирів легковика. Згодом мер Броварів уточнив, що ще одна дитина — 4-річна дівчинка — померла в лікарні від отриманих травм.

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За уточненими даними Сапожка, в автомобілі перебували 10 людей: троє дорослих і семеро малолітніх дітей віком від 2 до 11 років.

Усі дорослі та діти отримали значні травми й ушкодження. Семеро постраждалих перебувають у лікарні, їхній стан оцінюють як важкий та середньої важкості. Одну дитину після надання допомоги відпустили додому.

Слідчі поліції Київщини розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило смерть потерпілого.