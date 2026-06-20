“Конфлікт тішить Путіна”: Туск і Сікорський розкритикували загострення відносин з Україною після допису Медведєва

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відреагував на заяву заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва, який привітав рішення президента Польщі Кароля Навроцького відкликати найвищу польську нагороду у президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє Головне в Україні.

У соцмережі X Медведєв опублікував допис, у якому образливо висловився на адресу Зеленського та схвально оцінив рішення польського президента.

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Після цього Сікорський звернувся безпосередньо до Навроцького, коротко прокоментувавши реакцію Москви словами: «Є підтримка, Каролю Навроцький».

Раніше прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що загострення відносин між Варшавою та Києвом вигідне Росії та викликає занепокоєння серед союзників обох держав.

«Конфлікт між Польщею та Україною тішить Путіна і шокує наших союзників. Завдання президентів Зеленського і Навроцького — заспокоювати емоції, а не підігрівати напруження. Лінія фронту проходить в іншому місці», — написав Туск.

Заяви польських політиків пролунали на тлі суперечки, що виникла після рішення президента Польщі щодо державної нагороди Володимира Зеленського. Ця тема останніми днями викликала гостру реакцію як в Україні, так і в Польщі.

Сікорський фактично звернув увагу на те, що рішення Варшави отримало схвальну оцінку з боку одного з найвищих російських посадовців, тоді як Туск закликав не допустити подальшого загострення українсько-польських відносин на тлі війни Росії проти України.