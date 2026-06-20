        Політика

        “Конфлікт тішить Путіна”: Туск і Сікорський розкритикували загострення відносин з Україною після допису Медведєва

        Сергій Бордовський
        20 Червня 2026 12:16
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        Президент Польщі Кароль Навроцький і президент України Володимир Зеленський / Колаж: Onet
        Президент Польщі Кароль Навроцький і президент України Володимир Зеленський / Колаж: Onet

        Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відреагував на заяву заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва, який привітав рішення президента Польщі Кароля Навроцького відкликати найвищу польську нагороду у президента України Володимира Зеленського.

        Про це повідомляє Головне в Україні.

        У соцмережі X Медведєв опублікував допис, у якому образливо висловився на адресу Зеленського та схвально оцінив рішення польського президента.

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        Після цього Сікорський звернувся безпосередньо до Навроцького, коротко прокоментувавши реакцію Москви словами: «Є підтримка, Каролю Навроцький».

        Раніше прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що загострення відносин між Варшавою та Києвом вигідне Росії та викликає занепокоєння серед союзників обох держав.

        «Конфлікт між Польщею та Україною тішить Путіна і шокує наших союзників. Завдання президентів Зеленського і Навроцького — заспокоювати емоції, а не підігрівати напруження. Лінія фронту проходить в іншому місці», — написав Туск.

        Заяви польських політиків пролунали на тлі суперечки, що виникла після рішення президента Польщі щодо державної нагороди Володимира Зеленського. Ця тема останніми днями викликала гостру реакцію як в Україні, так і в Польщі.

        Сікорський фактично звернув увагу на те, що рішення Варшави отримало схвальну оцінку з боку одного з найвищих російських посадовців, тоді як Туск закликав не допустити подальшого загострення українсько-польських відносин на тлі війни Росії проти України.


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