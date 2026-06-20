Ексміністру культури оголосили підозру через схему виїзду чоловіків за кордон під виглядом музикантів

Національна поліція та Офіс генерального прокурора повідомили про підозру колишньому виконувачу обов’язків міністра культури та інформаційної політики України у справі про незаконне переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон.

Як повідомляє Національна поліція, схема діяла під виглядом організації благодійних концертів за кордоном. До Міністерства культури подавалися списки нібито учасників музичних гуртів, які мали виступати на підтримку України за межами держави.

За даними слідства, частина чоловіків, які виїжджали за такими документами, не мала жодного стосунку до музичної діяльності. Для організації «гастролей» було спеціально зареєстровано ФОП, а вартість місця в такому «гурті» становила до 13 тисяч доларів.

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У поліції зазначають, що схемою скористалися 28 осіб, ще 16 чоловіків планували виїхати за аналогічною процедурою.

Слідство встановило, що до організації оборудки можуть бути причетні колишній керівник Міністерства культури та ще четверо осіб. Вони підшуковували клієнтів, узгоджували умови виїзду, а ексчиновник підписував листи сприяння від міністерства.

За інформацією генерального прокурора Руслана Кравченка, спочатку прикордонники відмовили групі чоловіків у виїзді за кордон. Після цього керівник міністерства повторно звернувся до Державної прикордонної служби з проханням сприяти їхньому виїзду вже як учасникам музичного гурту.

Саме цей лист став підставою для перетину кордону. У результаті вісім чоловіків призовного віку виїхали з України та досі не повернулися.

Правоохоронці також встановили, що для розрахунків учасники схеми використовували криптогаманці та банківські рахунки.

Під час розслідування підозри отримали п’ятеро учасників угруповання, включно з колишнім високопосадовцем. Їхні дії кваліфіковано за статтею про незаконне переправлення осіб через державний кордон у складі організованої групи.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють інші епізоди та можливих учасників схеми.