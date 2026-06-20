Буданов назвав дії президента Польщі “недружнім актом” і відмовився від польського ордена

Голова Офісу президента України Кирило Буданов заявив про відмову від Золотого офіцерського хреста ордена «За заслуги перед Польщею», яким його нагородили минулого року.

Буданов повертає польський орден після рішення Кароля Навроцького / Фото: Кирило Буданов

Відповідну заяву посадовець оприлюднив у соцмережах.

За словами Буданова, приводом для такого кроку стало рішення президента Польщі Кароля Навроцького щодо президента України Володимира Зеленського, яке він назвав «недружнім актом» стосовно українського народу.

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«Безумовно, це подарунок для московського агресора, який той обов’язково використає проти обох наших країн», — заявив Буданов.

Він наголосив, що український та польський народи мають спільну історію, яка містить як героїчні, так і трагічні сторінки, однак це не повинно ставати підставою для політичних спекуляцій.

Буданов також заявив, що Україна має право на власну історичну пам’ять та національну гідність і не вказує іншим народам, як трактувати власну історію.

Окремо він висловив думку, що рішення польського президента не має нічого спільного зі справедливістю, згадавши, що ордена Білого Орла, за його словами, досі не позбавлено італійського диктатора Беніто Муссоліні.

Голова Офісу президента підкреслив, що Україна й надалі залишатиметься відданою принципам відкритого та рівноправного партнерства із союзниками, заснованого на взаємній повазі.

«З огляду на це я відмовляюся від Золотого офіцерського хреста ордена “За заслуги перед Польщею”, яким мене нагородив минулого року Президент Польщі», — зазначив Буданов.

Він також висловив переконання, що його рішення підтримають як військові, так і цивільні громадяни України.