Росія вдарила КАБом по житловому будинку в Харкові: є загиблий і дев’ятеро постраждалих

У ніч на 20 червня російські війська завдали удару керованою авіабомбою по Холодногірському району Харкова. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще дев’ятеро постраждали.

У Харкові з-під завалів будинку після удару КАБа деблокували людей, одна людина загинула / Фото: ДСНС

Про це повідомили начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов та міський голова Харкова Ігор Терехов.

За даними місцевої влади, авіабомба влучила у двоповерховий житловий будинок. Одразу після удару під завалами могли перебувати люди, зокрема дитина.

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Рятувальники провели пошуково-рятувальну операцію та деблокували кількох мешканців. Одну людину дістали з-під завалів у важкому стані, ще двох вдалося евакуювати з другого поверху будівлі.

Серед постраждалих — 60-річний та 49-річний чоловіки, 54-річна та 87-річна жінки, а також 6-річна дитина. Пізніше за медичною допомогою звернувся ще 66-річний чоловік, який зазнав гострої реакції на стрес. Згодом кількість постраждалих зросла до дев’яти.

За інформацією Синєгубова, п’ятеро людей були госпіталізовані, ще чотирьом медики надали допомогу на місці.

Під час пошуково-рятувальних робіт рятувальники виявили під завалами тіло загиблої людини. Наразі тривають роботи з деблокування.

На місці удару працюють екстрені служби, які ліквідовують наслідки російської атаки.