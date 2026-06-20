У Британії сталася найбільша залізнична катастрофа за останні десятиліття: є загиблий та майже 90 поранених

У Великій Британії поблизу міста Бедфорд зіткнулися два пасажирські потяги. Внаслідок аварії загинув машиніст одного з поїздів, ще 89 людей дістали травми, зокрема 11 перебувають у дуже важкому стані.

Смертельна залізнична аварія поблизу Бедфорда: один загиблий і 89 постраждалих / Фото: Thinzar Ko Ko/The Guardian

Про це повідомляє The Guardian.

Аварія сталася вдень 19 червня на залізничній лінії між Лутоном і Бедфордом. У зіткненні брали участь два потяги компанії East Midlands Railway, які прямували до лондонського вокзалу Сент-Панкрас із Корбі та Ноттінгема.

Реклама

Реклама

За даними служби швидкої допомоги Східної Англії, 11 осіб отримали дуже важкі травми, ще 22 — серйозні поранення. Ще 56 пасажирів зазнали легких ушкоджень і отримали допомогу на місці або були доставлені до лікарень.

До місця катастрофи були направлені наземні та повітряні бригади екстрених служб. Поліція оголосила інцидент надзвичайною подією, а рух поїздів на маршруті до Лондона тимчасово зупинили.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер висловив співчуття родині загиблого та постраждалим.

«Надзвичайно тривожні повідомлення про зіткнення пасажирських потягів поблизу Бедфорда. Передусім мої думки з родиною людини, яка трагічно загинула, та з тими, хто зазнав серйозних травм», — заявив він.

Один із пасажирів, лікар Пітер Кнапп, який перебував у першому вагоні одного з потягів, розповів, що перед аварією не було жодних ознак небезпеки.

«Раптово стався удар. Я подумав, що це вибух. Побачив багато диму, людей на підлозі, закривавлені обличчя. Люди плакали й кричали», — сказав він журналістам.

Причини аварії поки що не встановлені. До розслідування вже долучилося Британське управління з розслідування залізничних аварій, яке збирає докази на місці події.

За даними The Guardian, це перше смертельне зіткнення двох пасажирських потягів на магістральній залізниці Великої Британії у XXI столітті та одна з найсерйозніших залізничних аварій у країні за останні два десятиліття.