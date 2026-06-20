На ЧС-2026 за день двічі оновили рекорд найшвидшого гола турніру

На чемпіонаті світу з футболу 2026 року протягом одного дня двічі оновили рекорд найшвидшого гола турніру. Новим автором досягнення став півзахисник збірної Парагваю Матіас Галарса.

Як повідомляє Суспільне Спорт, у матчі проти Туреччини Галарса відкрив рахунок уже на 64-й секунді зустрічі.

Цікаво, що раніше того ж дня рекорд належав футболісту збірної Марокко Ісмаелю Сайбарі, який відзначився на 70-й секунді матчу зі Шотландією. Однак його досягнення протрималося лише кілька годин.

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У поєдинку Туреччина — Парагвай турецька команда припустилася помилки під час розіграшу м’яча поблизу власного штрафного майданчика. Парагвайці швидко перехопили ініціативу, організували атаку через центр поля, яку результативним ударом завершив Галарса.

Попри рекорд нинішнього турніру, гол парагвайця не увійшов навіть до десятки найшвидших в історії чемпіонатів світу.

Абсолютний рекорд мундіалів належить турецькому нападнику Хакану Шукюру, який на чемпіонаті світу 2002 року забив у ворота Південної Кореї вже на 11-й секунді матчу.

До трійки найшвидших голів в історії також входять м’ячі Вацлава Масека за збірну Чехословаччини на ЧС-1962 (15 секунд) та Ернста Ленера за Німеччину на турнірі 1934 року (25 секунд).

Наступний матч збірна Парагваю проведе 26 червня проти Австралії.