Англія та Хорватія видали футбольний трилер із шістьма голами на ЧС-2026

Збірна Англії перемогла Хорватію з рахунком 4:2 в одному з центральних матчів першого туру чемпіонату світу-2026.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Поєдинок став одним із найрезультативніших на турнірі. Більше голів було забито лише у матчі Німеччина — Кюрасао (7:1), тоді як ще одна гра з шістьма м’ячами відбулася між Швецією та Тунісом (5:1).

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Рахунок на 12-й хвилині відкрив Гаррі Кейн. Форвард реалізував пенальті з другої спроби після того, як воротар Домінік Лівакович відбив перший удар, але зарано залишив лінію воріт.

Хорвати зрівняли рахунок на 36-й хвилині завдяки точному удару Мартіна Батуріни з-за меж штрафного майданчика. Проте вже за кілька хвилин Кейн оформив дубль, замкнувши навіс ударом головою.

На п’ятій компенсованій хвилині першого тайму Петер Муса знову відновив рівновагу — 2:2.

Після перерви англійці швидко повернули собі перевагу. Уже на 47-й хвилині Джуд Беллінгем змістився з флангу та точно пробив у дальній кут воріт.

Остаточний рахунок на 85-й хвилині встановив Маркус Рашфорд, який після виходу на заміну переграв захисника та воротаря суперника.

Таким чином Англія стартувала на чемпіонаті світу з перемоги та продовжила свою переможну серію до 12 матчів поспіль. Команда Томаса Тухеля не програє з жовтня 2024 року.

Водночас англійці вперше за 11 матчів пропустили голи, перервавши свою «суху» серію.

У другому турі групи L Англія 23 червня зіграє проти Гани, а Хорватія 24 червня зустрінеться зі збірною Панами.