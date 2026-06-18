Роналду встановив історичний рекорд чемпіонатів світу, вийшовши у старті Португалії

Нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду встановив новий віковий рекорд чемпіонатів світу, вийшовши у стартовому складі на матч першого туру ЧС-2026 проти ДР Конго.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

У віці 41 року і 132 днів португалець став найстаршим польовим гравцем в історії мундіалів, який будь-коли розпочинав матч у стартовому складі.

Реклама

Реклама

Матч між Португалією та ДР Конго завершився внічию 1:1. Роналду вийшов на поле з перших хвилин як капітан своєї команди.

Для форварда цей чемпіонат світу став уже шостим у кар’єрі. Попередні рекорди серед польових гравців належали ветеранам світових першостей, однак вони виходили на поле переважно після замін. Зокрема, камерунець Роже Мілла на чемпіонаті світу 1994 року вже не потрапляв до стартового складу.

Список найстарших гравців в історії чемпіонатів світу наразі виглядає так:

Ессам Ель-Хадарі (воротар) — 45 років 161 день;

Фарид Мондрагон (воротар) — 43 роки 3 дні;

Роже Мілла (нападник) — 42 роки 39 днів;

Кріштіану Роналду (нападник) — 41 рік 132 дні;

Пет Дженнінгс (воротар) — 41 рік.

Водночас Роналду продовжив свою безгольову серію на великих міжнародних турнірах. Наразі вона налічує 10 матчів поспіль на чемпіонатах світу та чемпіонатах Європи.

Головний тренер збірної Португалії Роберто Мартінес після гри наголосив, що досвідчений форвард залишається важливою частиною команди.

«Не має жодного сенсу замінювати такого гравця, як Кріштіану, коли тобі потрібно забивати голи. Те, як він притягує захисників і використовує простір, є дуже цінним», — сказав наставник.

Свій наступний матч на чемпіонаті світу збірна Португалії проведе 23 червня проти збірної Узбекистану.