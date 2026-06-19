Історичну перемогу Канади на ЧС-2026 затьмарила жахлива травма Ісмаеля Коне

Збірна Канади з футболу здобула свою першу в історії перемогу на чемпіонатах світу, розгромивши Катар з рахунком 6:0. Однак історичний успіх був затьмарений важкою травмою півзахисника Ісмаеля Коне.

Про це пише BBC.

Матч відбувся у Ванкувері. Завдяки перемозі канадці майже гарантували собі вихід до 1/16 фіналу турніру.

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Інцидент стався на початку другого тайму за рахунку 3:0. Півзахисник “Сассуоло” Ісмаель Коне отримав важку травму ноги після зіткнення з гравцем збірної Катару Ассімом Мадібо.

За словами головного тренера Канади Джессі Марша, футболіста госпіталізували і готують до операції.

“Усі трохи шоковані цим через характер травми, а також тому, що Ісмаель — велика частина серця нашої команди. Це буде велика втрата для нас”, — заявив Марш.

Попри важке ушкодження, Коне підняв великий палець угору в бік трибун, коли його виносили з поля на ношах.

Після травми між футболістами двох команд сталася сутичка. Арбітр вилучив Мадібо, а збірна Катару завершувала матч удев’ятьох після ще однієї червоної картки в першому таймі.

Тренер Канади повідомив, що після матчу катарський футболіст вибачився перед Коне.

“Він прийшов до роздягальні, щоб вибачитися. Я не думаю, що він хотів зробити настільки жахливий підкат”, — сказав Марш.

Попри емоційний удар, канадці зуміли зберегти концентрацію та забили ще три м’ячі. Один із голів відзначив Натан Саліба, який після взяття воріт підняв футболку травмованого партнера по команді.

Наступний матч Канада проведе проти Швейцарії. Перемога гарантує команді перше місце у групі та вихід до плей-оф.

Для збірної Канади ця перемога стала першою в історії на чемпіонатах світу. Раніше команда ніколи не набирала більше одного очка на мундіалях.