Мессі, Голанд і Мбаппе забезпечили своїм збірним переможний старт на ЧС-2026

Ліонель Мессі, Ерлінг Голанд і Кіліан Мбаппе стали головними героями матчів чемпіонату світу з футболу, які відбулися 16 червня. Усі троє відзначилися забитими м’ячами та допомогли своїм збірним розпочати турнір із перемог.

Про це пише Reuters.

Аргентинець Ліонель Мессі оформив хет-трик у матчі проти Алжиру, який завершився перемогою його команди з рахунком 3:0.

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Завдяки трьом голам Мессі довів свій показник на чемпіонатах світу до 16 м’ячів і зрівнявся з рекордсменом турніру Мирославом Клозе. Перший гол на мундіалях аргентинець забив рівно 20 років тому, коли йому було 18 років.

Форвард збірної Норвегії Ерлінг Голанд відзначився дублем у матчі проти Іраку. Норвежці перемогли з рахунком 4:1.

Нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе двічі забив у ворота Сенегалу та допоміг своїй команді здобути перемогу 3:1.

Другий гол у матчі став для Мбаппе 58-м у складі національної збірної. Таким чином він став найкращим бомбардиром в історії збірної Франції, перевершивши досягнення Олів’є Жиру.

Перед турніром у кожного з трьох футболістів були підстави для сумнівів щодо форми. Мессі вже виступає в MLS і наближається до свого 39-річчя, Голанд мав проблеми з результативністю в середині сезону Англійської прем’єр-ліги, а Мбаппе переживав спад у другій половині сезону в Ла Лізі.

У середу свої перші матчі на чемпіонаті світу мають провести ще двоє зіркових нападників — Гаррі Кейн у складі збірної Англії та Кріштіану Роналду у складі збірної Португалії.