СБУ викрила платний клон “Резерв+”, через який понад 4 тис. ухилянтів оформлювали відстрочки

СБУ та Нацполіція викрили хакерське угруповання, яке створило фейкову версію застосунку “Резерв+” для військовозобов’язаних. Через підроблений сервіс понад 4 тисячі користувачів намагалися уникнути мобілізації.

Про це повідомили в СБУ.

За даними слідства, зовні підроблений застосунок повністю імітував офіційний сервіс Міністерства оборони України. Доступ до нього був платним і коштував 1200 гривень на місяць.

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У фейковому електронному кабінеті користувачі могли самостійно змінювати свої облікові дані та вносити неправдиву інформацію про нібито надану відстрочку від мобілізації.

Після цього військовозобов’язані використовували підроблені електронні документи під час перевірок співробітниками ТЦК та Національної поліції.

Правоохоронці встановили, що у фальшивому сервісі авторизувалися понад 4 тисячі користувачів.

Під час обшуків у Києві, Рівному та Черкасах вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, флеш-накопичувачі, банківські картки та SIM-картки з доказами протиправної діяльності. Одночасно було заблоковано роботу фейкового застосунку.

Наразі двом затриманим повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 114-1 ККУ (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період) та ч. 3 ст. 358 ККУ (підроблення та використання підроблених документів, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Триває розслідування для встановлення всіх учасників схеми. Підозрюваним загрожує до восьми років позбавлення волі.