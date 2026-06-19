Росія атакувала південь Одещини: є загиблий і четверо поранених

19 червня внаслідок російської атаки по цивільній інфраструктурі півдня Одещини загинула одна людина. Відомо вже про чотирьох поранених.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Після обстрілу спалахнула пожежа на стоянці вантажного транспорту, де загорілися порожні бензовози та газовоз. Пожежу вдалося ліквідувати.

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Один із постраждалих потребував госпіталізації. На місці працюють екстрені служби.

Нагадаємо, як раніше повідомляв міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, 19 червня російські безпілотники атакували цивільні судна в акваторії Чорного моря. Внаслідок ударів загинув один член екіпажу, ще п’ятеро моряків дістали поранення.