Російські дрони атакували цивільні судна в Чорному морі: є загиблий і поранені

19 червня російські безпілотники атакували цивільні судна в акваторії Чорного моря. Внаслідок ударів загинув один член екіпажу, ще п’ятеро моряків дістали поранення.

Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Під удар потрапило цивільне судно під прапором Панами. Внаслідок атаки загинув член екіпажу, ще двоє моряків дістали поранення, травми одного з постраждалих оцінюються як тяжкі.

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Також російський удар зачепив судно під прапором Сент-Кітс і Невіс. Там поранень зазнали троє членів екіпажу.

“Це черговий доказ того, що Росія веде війну проти свободи судноплавства, міжнародної торгівлі та глобальної продовольчої безпеки. Під прицілом — цивільні екіпажі, торгівельні судна та морська інфраструктура, яка забезпечує роботу гуманітарних і експортних маршрутів”, — написав Кулеба.