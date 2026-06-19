        Події

        Під завалами після авіаудару по Харкову знайшли тіло загиблого

        Галина Шподарева
        19 Червня 2026 12:30
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        Пжежа на місці удару по Харкову / Фото: Харківська ОВА
        Пжежа на місці удару по Харкову / Фото: Харківська ОВА

        У Харкові під час аварійно-рятувальних робіт на місці російського авіаудару 19 червня по Холодногірському району під завалами складської будівлі виявили фрагменти тіла людини. Особу загиблого наразі встановлюють.

        Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

        Тривають роботи з деблокування та встановлення особи загиблого.

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        Нагадаємо,  ніч на 19 червня, близько 3:45, російська авіація завдала удару по Холодногірському району Харкова. Для атаки окупанти застосували авіаційні боєприпаси УМПБ-5.

        Один із боєприпасів влучив у складську будівлю. На момент атаки всередині перебував охоронець підприємства, зв’язок із яким зник.

        Також один із російських боєприпасів влучив у приватний житловий сектор. Унаслідок атаки пошкоджено щонайменше 40 будинків та автомобілі. Гостру реакцію на стрес дістали дев’ятеро мирних жителів, серед яких четверо дітей.


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