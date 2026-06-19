У квартирі детектива НАБУ знайшли пристрій для прослуховування

У помешканні керівника одного з підрозділів детективів НАБУ виявили технічні засоби, які могли використовуватися для прослуховування. Розпочато розслідування.

Про це повідомили у Національному антикорупційному бюро України.

Під час огляду житла керівника одного з підрозділів детективів НАБУ були виявлені технічні засоби, які могли використовуватися для прихованого збору інформації.

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Досудове розслідування розпочато за статтею 182 Кримінального кодексу України Порушення недоторканності приватного життя.

Наразі встановлюються всі обставини події та особи, причетні до монтажу обладнання.

“Власник квартири поверхом вище повідомив, що до нього звернулися особи, які представилися правоохоронцями, та запевнили його, що у квартирі під ним живе російський шпигун. Детективи ідентифікували одного з чоловіків як чинного працівника СБУ”, — йдеться в повідомленні.

Детектив НАБУ, у якого вдома виявили пристрій для збору інформації, бере участь у розслідуванні низки резонансних кримінальних проваджень, зокрема щодо корупційних правопорушень у митній сфері, діяльності окремих працівників правоохоронних органів та державних підприємств.