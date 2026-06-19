Підсумки “Рамштайн”: Україна отримує $4 млрд, найбільше коштів спрямують на Patriot, артилерію та дрони

Учасники 35-го засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі “Рамштайн” оголосили про виділення Україні нової допомоги на суму 4 млрд доларів. Основна частина підтримки буде спрямована на посилення протиповітряної оборони, далекобійну артилерію та безпілотні системи.

Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.

Майже 1 млрд доларів буде спрямовано на механізм PURL, який забезпечує Україну ракетами для систем Patriot. Найбільші внески в цей напрям оголосили Німеччина, Норвегія, Нідерланди та Швеція. Крім того, Німеччина виділяє ще 200 млн доларів на механізм JUMPSTART для довгострокових закупівель ракет до Patriot.

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Близько 540 млн доларів партнери спрямують на закупівлю артилерійських боєприпасів підвищеної дальності. У фінансуванні цього напряму беруть участь Норвегія, Данія, Іспанія, Литва та Люксембург.

Понад 1 млрд доларів інвестують у безпілотні системи. Велика Британія профінансує закупівлю 150 тисяч українських дронів, Нідерланди — крилатих ракет-дронів для Сил оборони, а Норвегія підтримає закупівлю морських безпілотників.

Також партнери продовжать інвестувати у посилення протиповітряної оборони, засоби радіоелектронної боротьби, бойові машини піхоти, навчальні центри та інші спроможності Сил оборони України.