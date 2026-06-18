        Суспільство

        “Рамштайн”: Україна та Німеччина підписали угоду про спільну розробку ракет-перехоплювачів

        Галина Шподарева
        18 Червня 2026 19:10
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        Україна та Німеччина підписали домовленість про розвиток антибалістичної програми / Фото: t.me/zedigital
        Україна та Німеччина підписали домовленість про розвиток антибалістичної програми / Фото: t.me/zedigital

        Україна та Німеччина підписали домовленість про розвиток антибалістичної програми. Документ передбачає спільну роботу українських і німецьких компаній над розробкою та виробництвом сучасних ракет-перехоплювачів.

        Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.

        Домовленість про розвиток антибалістичної програми була підписана разом із міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом під час засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі “Рамштайн”.

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        Балістичні ракети залишаються однією з найбільших загроз для України. Саме тому розвиток сучасних антибалістичних рішень є одним із наших пріоритетів для захисту міст, критичної інфраструктури та цивільних людей – зазначив Федоров.

        Також сторони підписали домовленість про спільне виробництво українських наземних роботизованих комплексів “Терміт” у Німеччині.

        У межах проєкту для Сил оборони України планують виготовити декілька тисяч таких комплексів за кошти німецької сторони.


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