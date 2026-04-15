Після “Рамштайну” Україна отримає сотні мільйонів на дрони та ППО

Партнери України погодили нові пакети допомоги після зустрічі у форматі «Рамштайн». Йдеться про фінансування дронів, ППО та логістики.

Президент Володимир Зеленський повідомив про результати чергової зустрічі, зазначивши, що домовленості з лідерами вже реалізуються. За його словами, партнери підтвердили розуміння потреб України у протиповітряній обороні та спільному виробництві озброєння.

Зокрема, Норвегія виділить понад 500 млн доларів на забезпечення бригад дронами та ще 150 млн доларів на логістику. Нідерланди нададуть понад 200 млн євро на безпілотники.

Також про додаткову підтримку заявили Бельгія, яка профінансує постачання боєприпасів і посилення ППО, та Канада, що продовжить підтримку оборонних напрямків. Велика Британія працюватиме над постачанням дронів.

Крім того, Німеччина продовжить співпрацю у сфері ППО та далекобійних спроможностей, а Іспанія долучиться до європейської програми SAFE. Литва та Естонія зроблять внески у програму PURL.

Зеленський наголосив, що важливою умовою є повне та своєчасне виконання всіх зобов’язань партнерів, оскільки достатній рівень забезпечення не дозволяє Росії досягти своїх цілей.