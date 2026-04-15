У Берліні стартувало засідання “Рамштайну”: Україна очікує на нові пакети допомоги

Сьогодні, 15 квітня, у Берліні розпочалася 34-та зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі “Рамштайн”. Перед засіданням відбулася зустріч за участі очільників оборонних відомств Німеччини, Великої Британії, України та генерального секретаря НАТО.

Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.

“Перед засіданням “Рамштайну” провели чотиристоронню зустріч з Марком Рютте, Джоном Гілі та Борисом Пісторіусом. Очікуємо на важливі анонси допомоги для України та розвитку спільних проєктів з партнерами”, — написав Федоров.

Під час відкриття засідання Федоров подякував партнерам за підтримку та наголосив, що Україна прагне миру, однак дипломатія працює лише за умови сильної позиції на полі бою.

За його словами, цієї зими Росія випустила по Україні 462 балістичні ракети, майже 600 крилатих ракет і 27 тисяч дронів типу Shahed. Федоров зазначив, що рівень перехоплення крилатих ракет досяг майже 80%, а дронів — до 90%. Він подякував партнерам, зокрема Німеччині, Нідерландам, Іспанії, Польщі та Румунії за ракети Patriot, а США — за можливість закупівлі перехоплювачів.

Федоров підкреслив, що втрати Росії перевищують темпи її мобілізації. Зокрема, РФ втрачає 254 військових на кожен квадратний кілометр, а на Донеччині — у середньому 428.

“Паралельно посилюємо тиск на економіку Росії, зокрема в енергетичному секторі. Порушуємо логістику, збільшуємо витрати та зменшуємо ресурси для фінансування війни”, — зазначив міністр оборони України.

Федоров нагадав, що серед пріоритетів України незмінними залишаються протиповітряна оборона, масштабування виробництва дронів і ракет, а також забезпечення далекобійними артилерійськими боєприпасами. Україна також планує представити нові ініціативи для зміцнення співпраці з партнерами.