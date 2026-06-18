        Політика

        Українська армія має залишитися головною силою стримування в Європі, — Зеленський

        Галина Шподарева
        18 Червня 2026 21:36
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        Володимир Зеленський / Фото: Офіс президента
        Володимир Зеленський / Фото: Офіс президента

        Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська армія сьогодні фактично є головною армією Європи, здатною тривалий час стримувати масштабну агресію. За його словами, після завершення війни вона має зберегти цей потенціал.

        Про це Володимир Зеленський сказав під час виступу на 35-му засіданні Контактної групи з питань оборони України “Рамштайн” 18 червня.

        Президент наголосив, що існування сильної української армії має допомогти запобігти будь-яким майбутнім агресивним крокам з боку Росії.

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        “Саме тому нам потрібно вже зараз почати думати про те, як забезпечити фінансування, що буде потрібне українській армії в наступні роки”, — зазначив він.

        За словами Зеленського, якщо Європа прагне мати найсильнішу армію, здатну реагувати на будь-які загрози, це можливо лише за умови довгострокової співпраці з Україною та довгострокової підтримки української армії.

        Президент додав, що саме така модель є реалістичною новою архітектурою безпеки для Європи.


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