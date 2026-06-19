Ексзаступника мера Харкова судитимуть за розкрадання 20,6 млн грн на фортифікаціях

До суду скерували обвинувальний акт щодо шести осіб, яких обвинувачують у заволодінні 20,6 млн грн під час будівництва фортифікаційних споруд у Харківській області. Злочинну організацію очолював колишній заступник міського голови Харкова.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Йдеться про ексзаступника мера Харкова Андрія Руденка та кошти резервного фонду Державного бюджету, спрямовані на зведення фортифікацій та систем невибухових загороджень у Харківській області.

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За даними слідства, у березні 2024 року ексзаступник Харківського міського голови створив і очолив злочинну організацію, до якої увійшли директори підприємств, двоє фізичних осіб-підприємців та бухгалтерка, яка забезпечувала фінансовий супровід діяльності.

Упродовж березня–вересня 2024 року Департамент ЖКГ та ПЕК Харківської ОВА уклав із підконтрольними фігурантам суб’єктами 20 договорів на будівництво фортифікацій.

“Схема полягала у завищенні вартості будівельних матеріалів: продукцію закуповували за ринковими цінами, після чого через підконтрольні структури штучно збільшували її вартість у документації. Саме ці суми ставали підставою для перерахування бюджетних коштів”, — йдеться в повідомленні.

За даними правоохоронців, організатор координував дії учасників, контролював їхню взаємодію та розподіл незаконно отриманих коштів. Директори товариств забезпечували укладання договорів і оформлення документів, ФОПи — проведення господарських операцій, а бухгалтерка — рух коштів і банківське супроводження. Після заволодіння коштами учасники, за даними правоохоронців, легалізували їх через фінансові операції.

Під час розслідування накладено арешт на майно, рахунки, корпоративні права та транспортні засоби фігурантів і підконтрольних їм структур на майже 4 млн грн. Також 20,6 млн грн уже відшкодовано та перераховано до бюджету Харківської міської громади.