Вбивство одеського активіста Дем’яна Ганула: суд виніс вирок військовому з Київщини

В Одесі суд визнав винним військовослужбовця з Київської області у вбивстві громадського активіста Дем’яна Ганула. Обвинуваченому призначили довічне позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавленням військового звання.

Про це повідомили у Національній поліції України.

14 березня 2025 року в центрі Одеси зловмисник кілька разів вистрелив у жертву, після чого здійснив контрольний постріл у голову та залишив місце злочину.

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Для розслідування була створена спеціальна слідча група з працівників Національної поліції та поліції Одеської області. Підозрюваного затримали протягом кількох годин після злочину. Ним виявився 46-річний військовослужбовець із Київщини.

Слідчі встановили, що чоловік отримав замовлення на вбивство активіста. Для підготовки злочину він пішов у щорічну відпустку, орендував в Одесі дві квартири та незаконно придбав вогнепальну зброю, боєприпаси і ручні гранати.

Обвинувачення було висунуто за трьома статтями Кримінального кодексу України: умисне вбивство на замовлення з корисливих мотивів, незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами, а також нез’явлення вчасно на службу в умовах воєнного стану.

Суд визнав обвинуваченого винним за всіма інкримінованими статтями та призначив йому довічне позбавлення волі з конфіскацією майна і позбавленням військового звання.

Водночас вирок поки не набрав законної сили. Сторони мають право оскаржити його в апеляційному порядку протягом 30 днів з моменту проголошення.