Які нюанси варто враховувати, купуючи квартиру на вторинному ринку нерухомості?

Якщо вам потрібна квартира, у вас є два шляхи: придбати житло у новобудові або пошукати оголошення на вторинному ринку. І тут важливим фактором є бюджет. Купівля вживаної квартири, наприклад, через OLX — обійдеться вам значно дешевше. До того ж заїхати у таке житло зазвичай можна швидше, адже квартира часто вже має базові меблі, техніку та все потрібне для повсякденного життя.

Водночас на вторинному ринку є нюанси, які варто перевірити заздалегідь. Перед угодою важливо уважно переглянути документи, історію права власності та можливі обмеження, щоб уникнути неприємних ситуацій після купівлі.

Головні небезпеки вживаного житла

Навіть якщо в оголошенні й під час перегляду все здалося ідеальним, надалі можуть виникнути нюанси. І замість затишної оселі ви отримаєте купу проблем, які доведеться розв’язувати самотужки. Новий власник може стикнутись з:

раптовими спадкоємцями — якщо попередній власник квартири помер і вам її продав один зі спадкоємців, інші родичі можуть через суд скасувати вашу угоду навіть за кілька років;

прописаними неповнолітніми особами — виписати їх без опікунської ради неможливо, тому обов’язково ретельно перевірте документи, інакше ризикуєте втратити майно;

давніми арештами та судовими справами — житло може бути під судовою забороною або мати величезні комунальні хвости за опалення чи догляд за прибудинковою територією.

З обережністю варто укладати й угоди за довіреністю. І хоча це розповсюджена практика, оскільки власник може знаходитись «за кордоном», довіреність у будь-який момент може виявитися відкликаною або підробленою.

Особлива увага приватному сектору. Якщо будинок стоїть на неприватизованій землі, вас можуть виселити через необхідність зносу та побудови на ділянці інших нерухомих об’єктів.

Як захистити гроші та де шукати безпечні варіанти

Уберегтися від цих неприємностей допоможе лише ретельна перевірка документів. Перед фінальним підписанням угод обов’язково вивчайте історію квартири через державні реєстри, звіряйте паспорти продавців і вимагайте свіжі довідки про відсутність боргів. Якщо майно купувалося у шлюбі, без нотаріальної згоди іншого з подружжя угоду взагалі не варто починати.

Щоб не розбиратися в цих тонкощах самотужки й не прогледіти важливу деталь, найкраще шукати житло на великих перевірених майданчиках. Наприклад, на OLX Нерухомість зараз дуже легко знайти варіанти від перевірених продавців або рієлторських компаній. А перед підписанням угоди варто окремо перевірити документи на об’єкт або звернутися до фахівця з юридичного супроводу. Так, ви точно зможете придбати житло своєї мрії.