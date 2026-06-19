Після слів про “козлів” Жорін жорстко розкритикував директора “Укрпошти” Смілянського

Заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін різко відреагував на скандальні заяви генерального директора “Укрпошти” Ігоря Смілянського щодо українців, які критикують його зарплату. Військовий заявив, що керівник державної компанії має нести публічну відповідальність за подібні висловлювання.

Про це Максим Жорін написав у Telegram.

“По факту Смілянський — просто нахабний паразит, який живе за рахунок “козлів” — як він назвав українців, які мають невисокі зарплати. Укрпошта не приватна установа, а цей підарас — державний службовець, який явно взагалі переплутав, де знаходиться. Заробляє тут бабло, вважає себе недоторканним і шле всю країну нах***”, — написав Жорін.

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Він також заявив, що відсутність реакції на подібні висловлювання породжує безкарність.

“Люди на таких посадах мають фільтрувати те, що говорять. І за такі “виступи” нести публічну відповідальність”, — наголосив Жорін.

Нагадаємо, напередодні генеральний директор “Укрпошти” Ігор Смілянський в інтерв’ю каналу “Апостроф” емоційно відреагував на критику рівня своєї зарплати.

“Оті козли, які кричать про мою зарплату, так вони податків платять менше. З них користі Збройним силам менше в десятки разів. Я говорю: давайте зразу по податках. Що ви любите країну безкоштовно? Давайте любить Україну за гроші. І давайте подивимось, хто скільки податків заплатив. От тоді ми про любов і поговоримо”, — заявив Смілянський.

За словами самого Смілянського, його зарплата після сплати податків становить близько 750 тисяч гривень на місяць.