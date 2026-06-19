Росіяни вбили восьмирічну дівчинку під час атаки на Павлоград

19 червня російські війська атакували Павлоград на Дніпропетровщині. Внаслідок удару загинула восьмирічна дівчинка, ще одна людина дістала поранення.

Про це повідомили у ДСНС України.

У Павлограді пошкоджені приватні житлові будинки, два з них загорілися. Рятувальники ліквідовують наслідки влучання.

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“Загинула 8-річна дівчинка. Поранену 49-річну жінку госпіталізували. Її стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Зайнялися два приватні будинки. Одна оселя зруйнована”, – написав начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Також під російським ударом перебував Нікопольський район. Обстрілів зазнали чотири громади та сам районний центр.

Унаслідок атак пошкоджені житлова забудова, підприємство, поштове відділення та автомобілі. Виникла пожежа у двох житлових будинках.

У Синельниківському районі внаслідок російського удару пошкоджена спортивна школа.