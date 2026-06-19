На кордоні з Польщею затримали 77 контейнерів з ящірками, зміями та павуками

На кордоні з Польщею митники виявили 77 контейнерів з екзотичними тваринами та комахами, яких намагалися ввезти в Україну без декларування. Серед вилученого — ящірки, жаби, змії, павуки, багатоніжки та жуки з різних куточків світу.

Про це повідомили у Державній митній службі України.

18 червня до пункту пропуску “Краківець – Корчова” на в’їзд до України прибув автомобіль Kia Carnival під керуванням 37-річного жителя Рівненської області. Для проходження митного контролю водій обрав смугу спрощеного контролю “зелений коридор”.

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Під час огляду автомобіля працівники митниці виявили у багажному відділенні 77 контейнерів з екзотичними тваринами та безхребетними.

Серед виявлених живих істот були ящірки, жаби, змії, павуки, багатоніжки, жуки та інші комахи. Частина тварин походить із Північної та Південної Америки, Південно-Східної Азії, Африки, Карибського басейну та Австралійського регіону.

За цим фактом митники склали протокол про порушення митних правил за ч. 3 ст. 471 Митного кодексу України — недекларування товарів, щодо яких встановлені законодавчі обмеження або заборони на ввезення.

Вилучених тварин передали на відповідальне зберігання до еколого-натуралістичного закладу для забезпечення належних умов утримання. Подальшу долю екзотичних мешканців визначатиме суд.