Била та трясла немовля до переломів: у Харкові матері оголосили підозру

У Харкові правоохоронці повідомили про підозру 22-річній жінці, яку підозрюють у систематичному насильстві над власною новонародженою донькою. Дитина зазнала переломів кінцівки, ребер та тяжкої черепно-мозкової травми.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

За даними слідства, з лютого по березень 2024 року жінка неодноразово застосовувала фізичне насильство до немовляти, користуючись безпорадним станом дитини.

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Слідчі встановили, що підозрювана била доньку руками по різних частинах тіла, різко хапала, стискала руками та агресивно заколисувала. Внаслідок цього дитина дістала переломи, які експерти віднесли до тілесних ушкоджень середнього ступеня тяжкості.

“22-річна мати неодноразово допускала травматичний контакт голови дитини з твердими предметами. Це призвело до тяжких тілесних ушкоджень, зокрема черепно-мозкової травми та інших небезпечних для здоров’я ушкоджень”, – розповіли в поліції.

Проведені експертизи показали, що частину травм немовля отримало за кілька тижнів до госпіталізації, інші ушкодження були завдані безпосередньо напередодні. Через отримані травми дівчинка понад чотири місяці перебувала на стаціонарному лікуванні.

Також слідство встановило, що мати свідомо не виконувала свої обов’язки щодо догляду за дитиною та не забезпечувала безпечних умов для її життя і здоров’я.

Жінці повідомили про підозру за статтями про умисне тяжке тілесне ушкодження, умисне тілесне ушкодження середньої тяжкості та злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною. У разі доведення вини їй загрожує до восьми років позбавлення волі.