Сибіга поверне польську нагороду через рішення щодо Зеленського

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що поверне Польщі Командорський хрест із зіркою ордена «За заслуги перед Польщею» після рішення президента Польщі Кароля Навроцького щодо президента України Володимира Зеленського.

Відповідну заяву глава української дипломатії оприлюднив у соцмережах.

Командорський хрест із зіркою ордена «За заслуги перед Польщею» Андрія Сибіги / Фото: Андрій Сибіга

Сибіга назвав рішення польського президента «стратегічною помилкою», від якої, за його словами, виграє лише Москва.

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«Нам шкода, що емоції взяли гору в Варшаві та змусили польських політиків іти на невиправдані, імпульсивні та зневажливі кроки в бік навіть не Президента Зеленського, а насамперед Української держави», — заявив він.

Глава МЗС повідомив, що не бачить можливості надалі зберігати високу державну нагороду Польщі, якою його було відзначено у жовтні 2022 року, і найближчим часом поверне її польській стороні.

За словами Сибіги, проблема полягає не в самих нагородах, а у ставленні та принципах взаємної поваги між державами.

Він наголосив, що Україна протягом останніх півтора року працювала над врегулюванням суперечностей у двосторонніх відносинах, деполітизацією історичних питань, проведенням пошуково-ексгумаційних робіт та відновленням діяльності Конгресу істориків.

Міністр також зазначив, що зараз тривають пошукові роботи в Гуті-Пеняцькій, про які просила польська сторона.

На його думку, нинішнє загострення є контрпродуктивним і не відповідає інтересам ані України, ані Польщі.

«Жоден президент іншої країни не буде диктувати нам нашу історію», — підкреслив Сибіга.

Водночас глава МЗС висловив сподівання, що польська сторона повернеться до рівноправного діалогу, який відповідатиме союзницьким відносинам між двома державами в умовах протидії спільній загрозі з боку Росії.