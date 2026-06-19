        Політика

        Кароль Навроцький позбавив Володимира Зеленського Ордена Білого Орла

        Віктор Алєксєєв
        19 Червня 2026 21:16
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        Президент Польщі Кароль Навроцький / Фото: Wyborcza.pl
        Президент Польщі Кароль Навроцький / Фото: Wyborcza.pl

        Канцелярія президента Польщі в п’ятницю повідомила, що рішення президента щодо найвищої польської державної нагороди, раніше присудженої президенту України Володимиру Зеленському, є остаточним, пише Gazeta Wyborcza.

        Питання раніше розглядала Капітула Ордена Білого Орла. Її засідання відбулося 8 червня, після чого члени Капітули представили президентові свою позицію.

        Тоді Канцелярія президента не розкривала змісту цієї думки, повідомивши лише, що Кароль Навроцький оголосить своє рішення «у відповідний час».

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