Кароль Навроцький позбавив Володимира Зеленського Ордена Білого Орла

Канцелярія президента Польщі в п’ятницю повідомила, що рішення президента щодо найвищої польської державної нагороди, раніше присудженої президенту України Володимиру Зеленському, є остаточним, пише Gazeta Wyborcza.

Питання раніше розглядала Капітула Ордена Білого Орла. Її засідання відбулося 8 червня, після чого члени Капітули представили президентові свою позицію.

Тоді Канцелярія президента не розкривала змісту цієї думки, повідомивши лише, що Кароль Навроцький оголосить своє рішення «у відповідний час».

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