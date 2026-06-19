На Одещині в море віднесло 10-річну дівчинку: тривають пошуки

В Одеській області поблизу села Сичавка у відкрите море віднесло дівчинку 2015 року народження.

Про це повідомили в ДСНС.

За даними рятувальників, дитина приїхала на відпочинок разом із прабабусею. Через порив вітру дівчинку разом із надувним кругом віднесло у відкрите море.

Реклама

Реклама

Наразі тривають пошукові роботи.

Рятувальники шукають дитину, яку на надувному крузі віднесло у відкрите море / Фото: ДСНС

До пошуків залучені водолази та фахівці аеророзвідки ДСНС. Також психологи надають допомогу родичам дитини.

У ДСНС вкотре нагадали, що купання у заборонених і неперевірених місцях становить пряму загрозу життю, та закликали громадян дотримуватися правил безпеки.