На Одещині в море віднесло 10-річну дівчинку: тривають пошуки

В Одеській області поблизу села Сичавка у відкрите море віднесло дівчинку 2015 року народження.
Про це повідомили в ДСНС.
За даними рятувальників, дитина приїхала на відпочинок разом із прабабусею. Через порив вітру дівчинку разом із надувним кругом віднесло у відкрите море.
Наразі тривають пошукові роботи.
До пошуків залучені водолази та фахівці аеророзвідки ДСНС. Також психологи надають допомогу родичам дитини.
У ДСНС вкотре нагадали, що купання у заборонених і неперевірених місцях становить пряму загрозу життю, та закликали громадян дотримуватися правил безпеки.