Британія розробляє для України дешеві далекобійні ракети без американських компонентів

Велика Британія працює над створенням нових недорогих далекобійних систем озброєння для України, які не залежатимуть від американських комплектуючих або даних.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на британських оборонних чиновників.

За даними агентства, у межах проєкту Brakestop, запущеного наприкінці 2024 року, Велика Британія прискорила розробку трьох нових систем, створених компаніями MBDA, MGI Engineering та Rotron Aerospace. Випробування планують провести найближчими місяцями у Великій Британії та Україні, а поставки на фронт можуть розпочатися вже протягом року.

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Очікується, що нові ракети будуть менш точними та потужними, ніж крилаті ракети Storm Shadow, однак їхня вартість становитиме приблизно половину ціни англо-французького аналога.

За словами співрозмовників Bloomberg, принциповою вимогою британського уряду стало те, щоб нові системи не містили американських компонентів і не залежали від даних зі США. Таким чином Лондон прагне зменшити залежність від американської оборонної промисловості на тлі зміни підходів Вашингтона до безпеки Європи.

Зазначається, що нова зброя не буде призначена для знищення укріплених бункерів, однак отримає бойову частину масою щонайменше 225 кілограмів і зможе завдавати значних пошкоджень цілям.

Серед вимог до проєкту — наземне базування та дальність ураження понад 500 кілометрів. Вартість однієї ракети без бойової частини має становити близько 400 тисяч фунтів стерлінгів.

Усі три компанії-фіналісти заявили, що здатні виробляти щонайменше 40 одиниць зброї на місяць уже через три-чотири місяці після отримання замовлення.

За інформацією Bloomberg, навіть якщо контракт не буде укладено, виробники мають намір пропонувати свої розробки безпосередньо Україні та іншим європейським державам.