У Москві почали встановлювати ППО на хмарочосах — соцмережі

У Москві очевидці зафіксували процес встановлення на даху висотної будівлі в районі Чертаново об’єкта, який може бути платформою для зенітного ракетно-гарматного комплексу ППО. Про це повідомляє ASTRA.

На оприлюднених відео видно вертоліт із підвішеним на тросах вантажем, який завис над житловим комплексом «Авеню 77». На даху будівлі в цей час перебувала група людей, готова приймати доставлений об’єкт.

За даними ASTRA, на кадрах може бути платформа для розміщення комплексу ППО, зокрема «Панцир». Увечері 19 червня телеграм-канал «Чертаново» опублікував відео з підписом: «Підписник помітив вертоліт над районом. Хто знає, які роботи проводяться?». Однак вже через чотири хвилини після публікації допис було видалено.

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Користувачі в коментарях припустили, що публікацію прибрали через можливий військовий характер об’єкта, який встановлювали на даху.

ЖК «Авеню 77» вважається найвищою будівлею московського району Чертаново. Висота комплексу становить близько 150–155 метрів, а висотність веж сягає 43–45 поверхів. Будівля розташована приблизно за 13 кілометрів на південь від Кремля та за 12 кілометрів на захід від Московського нафтопереробного заводу в Капотні, який раніше неодноразово зазнавав атак.