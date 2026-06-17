У Росії заявили про атаку дрона на автобус з білоруською дитячою футбольною командою

У Брянській області Росії заявили про атаку безпілотника на автобус, у якому їхала дитяча футбольна команда з Білорусі. За даними російської сторони, внаслідок інциденту загинула одна людина, ще кілька отримали поранення.

Про це повідомив виконувач обов’язків губернатора Брянської області Єгор Ковальчук.

За його словами, команда з Гомеля прямувала на відпочинок до Геленджика. Внаслідок удару загинула жінка, яка супроводжувала дітей. Російська влада стверджує, що вона була громадянкою Білорусі.

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Ковальчук заявив про шістьох поранених, серед яких четверо дітей. Водночас Міністерство охорони здоров’я РФ повідомило про сімох постраждалих. За його даними, одна дитина перебуває у важкому стані, ще шестеро людей — у стані середньої тяжкості.

Слідчий комітет Росії заявив, що інцидент стався 17 червня на трасі А-240 у Брянській області. За твердженням відомства, у двоповерховому автобусі дитячо-юнацької спортивної школи №2 міста Речиця Гомельської області перебували 44 пасажири, зокрема 28 дітей.

За фактом події російські слідчі порушили кримінальну справу за статтею про терористичний акт.

Міністерство закордонних справ Білорусі також поклало відповідальність за атаку на Україну та назвало інцидент «актом тероризму». Речник білоруського зовнішньополітичного відомства Руслан Варанков заявив, що Мінськ вимагає від Києва пояснень щодо обставин події.

Українська сторона на момент публікації офіційно не коментувала заяви російської та білоруської влади.