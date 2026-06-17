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        У Харкові швидка потрапила в ДТП: постраждали пацієнт та жінка, яка його супроводжувала

        Віктор Алєксєєв
        17 Червня 2026 15:33
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        ДТП за участю швидкої допомоги та легковика у Харкові / Фото: поліція Харківської області
        ДТП за участю швидкої допомоги та легковика у Харкові / Фото: поліція Харківської області

        У Харкові внаслідок зіткнення автомобіля швидкої допомоги та легковика постраждали двоє пасажирів спецтранспорту.

        Про це повідомили в поліції Харківської області.

        Дорожньо-транспортна пригода сталася 17 червня близько 09:20 на перехресті проспекту Тракторобудівників та Салтівського шосе в Немишлянському районі міста.

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        За попередніми даними, автомобіль екстреної медичної допомоги під керуванням 52-річного водія рухався на заборонений сигнал світлофора з увімкненими проблисковими маячками та звуковими сигналами. У цей момент сталося зіткнення з автомобілем Skoda Rapid, за кермом якого перебував 47-річний чоловік.

        Внаслідок аварії до лікарні доставили двох пасажирів швидкої — 65-річного пацієнта та 63-річну жінку, яка його супроводжувала. Медики діагностували у них тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

        На місці працювали слідчі Головного управління Нацполіції в Харківській області. Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини аварії.

        Інформацію про подію внесено до Єдиного обліку. Наразі вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.


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