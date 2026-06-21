Цієї ночі росія атакувала двома “Кинджалами”, двома “Іскандерами” і понад сотнею БПЛА

У ніч на 21 червня (з 18:00 20 червня) противник атакував 2 балістичними ракетами Іскандер-М/С-400, 2 аеробалістичними ракетами “Кинджал” та 105 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас, баражуючими боєприпасами “Бандероль” та дронами-імітаторами типу «Пародія».

За даними Командування Повітряних Сил ЗСУ, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 96 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні, сході та центрі країни.

“Зафіксовано влучання балістичних ракет та 6 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння уламків на 5 локаціях. Інформація по двох аеробалістичних ракетах уточнюється”, – йдеться у повідомленні.

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Атака триває, в повітряному просторі знаходяться ворожі БпЛА.