62 удари і нуль голів: Туреччина встановила антирекорд чемпіонатів світу

Збірна Туреччини втратила шанси на вихід у плейоф чемпіонату світу-2026 після двох турів групового раунду. Команда завдала 62 удари по воротах суперників у двох матчах, але не забила жодного гола. Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Туреччина вийшла на мундіаль із шістьма перемогами у восьми матчах кваліфікації. У відбірковій групі команда поступилася першим місцем лише чинним чемпіонам Європи іспанцям, а у плейоф не пропускала від Румунії та Косова — обидві гри завершилися з рахунком 1:0.

Втім, уже на чемпіонаті світу турки програли обидва матчі проти команд, які перебувають нижче у рейтингу ФІФА, — Австралії (0:2) та Парагваю (0:1).

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Поразка від Парагваю остаточно залишила Туреччину без шансів на плейоф. Збірна завершить основний раунд останньою у групі незалежно від результату третього матчу проти США.

Водночас в обох матчах команда Вінченцо Монтелли створювала значно більше моментів за суперників. Проти Австралії Туреччина завдала 30 ударів по воротах, з них 8 — у площину. У грі з Парагваєм турки пробили 32 рази, 5 ударів були в площину воріт.

За підрахунками Opta, 62 удари без жодного гола — новий антирекорд чемпіонатів світу за два матчі турніру. Крім того, 49 ударів повз площину стали найгіршим показником за стартові дві гри на мундіалі з 1974 року.

Туреччина не змогла забити навіть попри чисельну перевагу. У компенсований час першого тайму матчу з Парагваєм нападник Мігель Альмірон отримав пряму червону картку через нове правило, яке забороняє гравцям затуляти рота футболкою під час спілкування на полі.

“Ми дуже старалися, але нічого не вийшло. Ми мали б забити кілька голів, мали виграти ці ігри… Усі сумують, усі плачуть”, — заявив після матчу лідер збірної Туреччини Арда Гюлер.

Головний тренер команди Вінченцо Монтелла також визнав, що виліт після двох матчів став шоком для збірної.

“Ми створюємо моменти, але якимось чином м’яч не йде у ворота. Інша команда створює свої — і забиває. Це дійсно шокує — прощатися з чемпіонатом світу лише після двох матчів”, — сказав Монтелла.

Водночас тренер наголосив, що не має претензій до футболістів.

“Ми точно могли б бути прицільнішими, але я не почуваюся в становищі, аби щось мати проти своїх гравців. Люблю цих футболістів навіть більше, ніж раніше, бо вони показали серце й душу. Футбол — нелогічний. Це робить його найкрасивішим видом спорту у світі”, — заявив він.