Московський НПЗ зупинив переробку після удару: Генштаб показав супутникові знімки

Московський нафтопереробний завод зупинив переробку після ураження. Генеральний штаб ЗСУ показав супутникові знімки наслідків удару по підприємству.
За даними Генштабу, на заводі уражено установку первинної переробки нафти АВТ-6, комбіновану установку переробки нафти, а також резервуари для зберігання нафтопродуктів.
Зокрема, йдеться про три резервуари об’ємом 10 тисяч кубометрів та один резервуар об’ємом 30 тисяч кубометрів.
На оприлюднених супутникових знімках видно, що два резервуари РВС — на 30 тисяч і 10 тисяч кубометрів — повністю знищені.
У Генштабі зазначили, що внаслідок ураження Московський НПЗ зупинив переробку нафти.