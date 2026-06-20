Московський НПЗ зупинив переробку після удару: Генштаб показав супутникові знімки

Московський нафтопереробний завод зупинив переробку після ураження. Генеральний штаб ЗСУ показав супутникові знімки наслідків удару по підприємству.

Наслідки ураження Московського НПЗ: знищені резервуари та пошкоджені установки / Фото: Генштаб ЗСУ

За даними Генштабу, на заводі уражено установку первинної переробки нафти АВТ-6, комбіновану установку переробки нафти, а також резервуари для зберігання нафтопродуктів.

Зокрема, йдеться про три резервуари об’ємом 10 тисяч кубометрів та один резервуар об’ємом 30 тисяч кубометрів.

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На оприлюднених супутникових знімках видно, що два резервуари РВС — на 30 тисяч і 10 тисяч кубометрів — повністю знищені.

У Генштабі зазначили, що внаслідок ураження Московський НПЗ зупинив переробку нафти.