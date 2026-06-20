Кучма відмовився від ордена Білого Орла після рішення Навроцького щодо Зеленського

Другий президент України Леонід Кучма заявив, що відмовляється від ордена Білого Орла, яким був нагороджений у 1997 році.

Таке рішення він пояснив реакцією на крок президента Польщі Кароля Навроцького, який позбавив Володимира Зеленського найвищої польської державної нагороди.

“У зв’язку з рішенням президента Польщі Кароля Навроцького позбавити Президента України Володимира Зеленського польського ордена Білого Орла, я прийняв рішення відмовитися від цього ордену, яким мав честь бути нагородженим у 1997 році”, — заявив Кучма.

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Він нагадав, що під час свого президентства вважав розбудову дружніх відносин із Польщею одним із головних пріоритетів. За словами Кучми, разом із тодішнім президентом Польщі Александром Кваснєвським вони приділяли особливу увагу вирішенню історичних проблем між двома народами.

Кучма згадав спільну заяву 2003 року про примирення та принцип “прощаємо і просимо прощення”, який, за його словами, був розроблений за духовного посередництва Папи Івана Павла II.

“Протягом десятиліть цей принцип працював. Справжня дружба України та Польщі стала реальністю. Її підтвердженням є та неоціненна допомога, яку Польща надавала Україні з перших годин повномасштабного вторгнення РФ”, — заявив Кучма.

Він наголосив, що нинішній “недружній крок” Навроцького не може перекреслити всього, що було зроблено у відносинах між Україною та Польщею. Водночас, за словами Кучми, сьогодні він не має іншого вибору, окрім як відмовитися від польської нагороди.

“Не для того Україна прийняла бій від Росії, яка обґрунтовувала своє вторгнення історичними претензіями, щоб сьогодні вже інші країни диктували нам нашу історію та визначали, кого нам шанувати”, — заявив другий президент України.

Кучма додав, що вірить у збереження дружби та союзницьких відносин між Україною і Польщею, однак нинішня ситуація викликає у нього “сум і тривогу”.

“Одна справа — коли нападає ворог. Зовсім інша — коли ворожнеча розводить друзів. А ще страшніше — якщо цим друзям ще й загрожує спільна небезпека”, — наголосив він.

За словами Кучми, Україна і Польща мають пам’ятати історію, однак минуле не повинно бути важливішим за майбутнє.

“Пекучий, гострий, але фантомний біль давньої трагедії не повинен осліплювати настільки, щоб не бачити реальну, теперішню загрозу імперської сили на Сході”, — заявив він.

Кучма підкреслив, що Україна і Польща “потрібні одна одній як ніколи раніше”, а політики обох країн мають це усвідомлювати.

Раніше Зеленський заявив, що відправив орден Білого Орла поштою президенту Польщі Каролю Навроцькому. Президент України наголошував, що в Києві вважали цю відзнаку адресованою не лише йому особисто, а українському народові та українській армії.

Також про відмову від польських нагород заявили міністр МЗС Андрій Сибіга, керівник Офісу президента Кирило Буданов і посол Україні в Польщі Василь Боднар.