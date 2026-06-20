iPhone 18 Pro може подорожчати до $1399 через дефіцит чипів пам’яті

Apple може суттєво підвищити ціни на майбутню лінійку iPhone через зростання вартості чипів пам’яті. За оцінками аналітиків, стартова ціна iPhone 18 Pro може сягнути $1399. Про це повідомляє MacRumors із посиланням на аналіз The Wall Street Journal.

Генеральний директор Apple Тім Кук визнав, що компанія не застрахована від різкого зростання цін на чипи пам’яті. Відповідаючи на запитання, які саме пристрої подорожчають і коли, він заявив, що компанія “ще працює над цим”. Детальніші пояснення очікуються з виходом наступної лінійки iPhone у вересні.

Причиною можливого подорожчання став глобальний дефіцит DRAM і NAND flash. Його значною мірою спричинило зростання попиту з боку дата-центрів для штучного інтелекту, які конкурують за ті самі компоненти з виробниками споживчої електроніки.

Реклама

Реклама

За даними TechInsights, ціни на DRAM і flash-пам’ять до осені можуть зрости приблизно вчетверо порівняно з минулим роком. Аналітики оцінюють, що Apple платила близько $39 за 12 ГБ DRAM в iPhone 17 Pro, тоді як для iPhone 18 Pro ця сума може зрости до $145. Вартість 256 ГБ flash-пам’яті може піднятися з приблизно $13 до $51.

Загалом TechInsights оцінює компонентні та виробничі витрати Apple на базовий iPhone 17 Pro без урахування пам’яті приблизно у $530. Разом із DRAM і flash-пам’яттю собівартість моделі становила близько $582. Для iPhone 18 Pro вона може зрости на 25% — приблизно до $726.

За оцінками аналітиків, нинішній iPhone 17 Pro зі стартовою ціною $1099 має валову маржу близько 47%. Щоб зберегти такий самий рівень маржі для iPhone 18 Pro, Apple довелося б встановити ціну близько $1371. Однак через традицію стандартизованого ціноутворення більш імовірною називають стартову ціну $1299.

Водночас ця оцінка не враховує нову систему камер. Аналітик ланцюга постачання Мін-Чі Куо раніше заявляв, що вона може коштувати Apple приблизно на 50% дорожче, ніж у попередньому поколінні. З урахуванням цього The Wall Street Journal оцінює можливу стартову ціну iPhone 18 Pro у $1399 або навіть вище.

Якщо прогноз справдиться, iPhone 18 Pro подорожчає на $200–300 порівняно з iPhone 17 Pro. Модель iPhone 18 Pro Max, ймовірно, коштуватиме ще на $100 дорожче за Pro-версію.

Очікується, що iPhone 18 Pro представлять разом зі складаним iPhone Ultra, стартову ціну якого раніше оцінювали приблизно у $2000.