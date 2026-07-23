В Одесі вулицю Ільфа і Петрова перейменували на честь сім’ї Глодан

У Київському районі Одеси вулицю Ільфа і Петрова перейменували на честь сім’ї Глодан, життя якої забрала російська агресія.

Про це повідомила Київська районна адміністрація Одеси.

23 квітня 2022 року російська ракета влучила в житловий комплекс «Тірас». У той момент Юрій Глодан вийшов до магазину.

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Внаслідок удару загинули його дружина Валерія, тримісячна донька Кіра, теща Людмила та ще п’ятеро мирних жителів.

Після втрати родини Юрій Глодан став на захист України. Спочатку він долучився до бригади «Азов», а згодом продовжив службу у 3-й окремій штурмовій бригаді.

12 вересня 2023 року Юрій Глодан загинув під час виконання бойового завдання поблизу Авдіївки на Донеччині.