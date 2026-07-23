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        РФ ударила КАБом по Павлограду: троє загиблих, 19 поранених

        Віктор Алєксєєв
        23 Липня 2026 13:04
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        Ліквідація наслідків атаки РФ по Павлограду 23 липня 2026 року / Фото: Дніпропетровська ОВА
        Ліквідація наслідків атаки РФ по Павлограду 23 липня 2026 року / Фото: Дніпропетровська ОВА

        Удень 23 липня російські війська атакували Павлоград. Внаслідок удару загинули троє людей, ще 19 дістали поранення, серед них — дворічна дівчинка.

        Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

        Внаслідок атаки пошкоджене підприємство харчової промисловості та виникла пожежа.

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        Станом на 12:45 було відомо про 19 поранених. Усіх постраждалих доправили до лікарні, де медики проводять обстеження та надають необхідну допомогу.

        Раніше у прокуратурі повідомили, що російські війська спрямували на Павлоград керовану авіабомбу.

        Повітряні сили ЗСУ також попереджали про рух КАБів у напрямку міста.


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