РФ атакувала Херсонщину авіабомбами, артилерією та дронами: є загибла

Протягом минулої доби російські війська обстрілювали Херсонський і Бериславський райони з артилерії, застосовували тактичну авіацію та безпілотники різних типів. Унаслідок атак одна людина загинула, ще 18 були поранені.

Про це повідомила поліція Херсонської області.

Вранці у Корабельному районі Херсона російські військові скинули вибухівку з безпілотника на 57-річну жінку. Вона загинула на місці.

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Упродовж доби в різних районах Херсона російські дрони атакували людей, цивільні автомобілі, автозаправну станцію, маршрутний автобус і службовий автомобіль поліції. Серед постраждалих — 42-річний поліцейський і 61-річний водій автобуса.

У Центральному районі внаслідок скидання вибухівки біля супермаркету постраждав 30-річний чоловік. Ще один 42-річний житель Херсона був травмований під час іншої атаки безпілотника.

У Нововоронцовці внаслідок удару БпЛА по приватному будинку постраждала 76-річна жінка.

У Зеленівці FPV-дрон атакував трактор, на якому працювали троє чоловіків віком 50, 65 і 66 років. Усі вони дістали мінно-вибухові травми.

Пізніше російські війська скинули на Зеленівку чотири керовані авіабомби. Пошкоджено багатоквартирний і 21 приватний будинок, складське приміщення та сільськогосподарську техніку.

Загалом унаслідок російських ударів пошкоджено три багатоквартирні й 23 приватні будинки, об’єкти критичної інфраструктури, магазин, медичний заклад, службовий автомобіль поліції, дев’ять цивільних автомобілів, маршрутний автобус, два трактори, комбайн, скутер, складські приміщення та господарську споруду.

Крім того, по медичну допомогу звернулися троє жителів Херсона, які постраждали внаслідок обстрілів у попередні дні.

На місцях атак працювали екстрені служби. Поліція відкрила 44 кримінальні провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України — воєнні злочини.