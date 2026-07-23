Шість кандидатів поборються за посаду генерального секретаря ООН

Шестеро кандидатів претендують на посаду генерального секретаря ООН після завершення повноважень Антоніу Гутерреша. Перше закрите голосування членів Ради Безпеки заплановане на 30 липня.

Про це повідомляє AFP.

У виборах беруть участь колишня президентка Чилі Мішель Бачелет, ексміністерка закордонних справ Еквадору Марія Фернанда Еспіноса, генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі з Аргентини, генеральна секретарка ЮНКТАД Ребека Грінспан із Коста-Рики, представниця Гаяни Керолін Родрігес-Біркетт і колишній президент Сенегалу Макі Салл.

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Кандидати візьмуть участь у 90-хвилинній зустрічі, під час якої відповідатимуть на запитання дипломатів, працівників ООН і представників громадянського суспільства.

Голова Генеральної асамблеї ООН Анналена Бербок заявила, що зустріч дасть змогу обговорити ідеї, пріоритети та бачення кандидатів щодо керівництва організацією.

За її словами, в умовах дедалі більшої фрагментації світу ООН потрібен не лише ефективний керівник, здатний пристосувати організацію до XXI століття, а й людина, готова захищати Статут ООН, права людини, мир і розвиток.

Вибори відбуваються на тлі фінансової кризи та кризи довіри до організації. Адміністрація президента США Дональда Трампа звинувачує ООН у надмірних витратах, розпорошенні ресурсів і недостатній результативності.

Сполучені Штати закликають зосередити роботу організації на питаннях миру та безпеки. Водночас інші держави наголошують на важливості двох інших напрямів — прав людини та розвитку.

Аналітик International Crisis Group Річард Гован заявив, що нинішня кампанія проходить значно обережніше, ніж вибори 2016 року. За його словами, кандидати намагаються не робити заяв, які могли б викликати невдоволення США чи інших держав із правом вето.

Усі претенденти вже пройшли тригодинні слухання перед представниками 193 держав — членів ООН. Більшість із них говорили про необхідність реформування організації, підвищення її ефективності та активнішої участі генсека у мирних процесах.

30 липня 15 членів Ради Безпеки проведуть перше закрите анонімне голосування. Після нього можуть відбутися додаткові голосування, доки один із кандидатів не отримає щонайменше дев’ять голосів без вето будь-якого з п’яти постійних членів Ради Безпеки.

Після цього кандидатуру передадуть Генеральній асамблеї для формального призначення. Новий генеральний секретар ООН має вступити на посаду 1 січня 2027 року.

За словами Гована, найчастіше фаворитом називають Рафаеля Гроссі, однак результат перегонів залишається невизначеним. Значну підтримку також мають Ребека Грінспан і Керолін Родрігес-Біркетт.

За неформальним принципом географічної ротації цього разу на посаду претендують представники Латинської Америки. Багато держав також закликають уперше обрати генеральною секретаркою ООН жінку.