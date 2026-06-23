Мельник в ООН заявив, що терпіння України щодо припинення вогню не безмежне

Україна може переглянути свою пропозицію про припинення вогню вздовж фактичної лінії фронту, якщо Рада Безпеки ООН не ухвалить резолюцію із закликом до повного і безумовного припинення бойових дій. Про це заявив постійний представник України при ООН Андрій Мельник, повідомляє Reuters.

«Україна готова до прямих переговорів з Росією для забезпечення справедливого і тривалого миру відповідно до Статуту ООН, але наше терпіння не безмежне», — сказав Мельник на засіданні Ради Безпеки ООН.

Дипломат нагадав, що Україна неодноразово закликала ухвалити резолюцію про повне і безумовне припинення вогню.

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«Якщо Рада Безпеки продовжить дотримуватися вичікувальної позиції, я не виключаю, що Україна може переглянути і змінити свою пропозицію. Припинення вогню вздовж фактичної лінії фронту вже є великим компромісом», — заявив Мельник.

За даними Reuters, це вже шосте подібне засідання Ради Безпеки ООН, скликане для обговорення війни в Україні за останні місяці.

На засіданні Мельник відстоював позицію Києва, згідно з якою Україна змінила динаміку війни завдяки недавнім ударам.

«30% нафтопереробних об’єктів Росії були зруйновані і більше не можуть підтримувати цю воєнну кампанію», — заявив він.

За словами Мельника, система ППО вже не може захистити Москву, а російські провоєнні блогери визнають, що бумеранг війни, розв’язаної Володимиром Путіним, повернувся на територію Росії.

Разом з іншими членами Ради Безпеки Мельник засудив удар по Києво-Печерській лаврі, завданий у червні. Росія заперечує, що атакувала об’єкт Світової спадщини ЮНЕСКО, заявляючи, що лавра нібито потрапила під удар зенітної ракети Patriot. Це твердження повторив російський представник в ООН.

«Російські збройні сили умисно завдали удару по Києво-Печерській лаврі. Це православний монастир, який є об’єктом світової спадщини ЮНЕСКО і був заснований ще в XI столітті», — сказав Мельник.

Завершуючи виступ, український дипломат звернувся безпосередньо до постпреда Росії.

«Вам ніколи не вдасться утримати окуповані землі. Ніколи. Забирайтеся з України якомога швидше», — заявив він.

Росія вимагає виведення українських військ з тієї частини Донецької області, яка ще не окупована. Президент України відкидає цю вимогу. Київ раніше пропонував розпочати мирний процес із припинення вогню і вести переговори, відштовхуючись від фактичної лінії фронту.