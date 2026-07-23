Удар по підприємству в Павлограді: постраждалих вже 28, троє — у реанімації

Кількість постраждалих унаслідок російського удару по Павлограду 23 липня зросла до 28 людей. Троє людей загинули, ще троє поранених у важкому стані.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Серед постраждалих — дворічна дівчинка. Усі поранені перебувають у лікарні, де медики проводять обстеження та надають необхідну допомогу.

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“Троє поранених у реанімації у важкому стані. Медики борються за їхні життя”, — йдеться в повідомленні.

Під час атаки було пошкоджене підприємство харчової промисловості. На його території спалахнула пожежа.