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        Удар по підприємству в Павлограді: постраждалих вже 28, троє — у реанімації

        Галина Шподарева
        23 Липня 2026 15:07
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        Пожежа після удару РФ по Павлограду 23 липня / Фото: ДСНС
        Пожежа після удару РФ по Павлограду 23 липня / Фото: ДСНС

        Кількість постраждалих унаслідок російського удару по Павлограду 23 липня зросла до 28 людей. Троє людей загинули, ще троє поранених у важкому стані.

        Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

        Серед постраждалих — дворічна дівчинка. Усі поранені перебувають у лікарні, де медики проводять обстеження та надають необхідну допомогу.

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        “Троє поранених у реанімації у важкому стані. Медики борються за їхні життя”, — йдеться в повідомленні.

        Під час атаки було пошкоджене підприємство харчової промисловості. На його території спалахнула пожежа.

        Ліквідація наслідків атаки на Павлоград 23 липня / Фото: ДСНС

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