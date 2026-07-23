Казахстан різко скоротив видобуток нафти після зупинки термінала в Чорному морі — Reuters

Видобуток нафти в Казахстані скоротився після закриття чорноморського термінала, через який проходить основна частина експорту казахстанської сировини. Нещодавно об’єкт і танкери біля нього зазнали атак безпілотників.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на два джерела в галузі.

Особливо різко впав видобуток на найбільшому нафтовому родовищі Казахстану Тенгіз, оператором якого є консорціум на чолі з американською компанією Chevron.

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За словами одного зі співрозмовників агентства, у середу видобуток на Тенгізі скоротився більш ніж вдвічі — приблизно до 406 тисяч барелів на добу. Середній показник у липні становив 925 тисяч барелів на добу.

Загальний видобуток нафти та газового конденсату в Казахстані у середу знизився до 1,63 млн барелів на добу порівняно із середнім липневим рівнем у 2,07 млн барелів.

Каспійський трубопровідний консорціум припинив приймати нафту з Казахстану після того, як у понеділок зупинив завантаження через атаки на нафтові танкери біля його чорноморського термінала в Росії.

Через систему КТК проходить понад 80% нафтового експорту Казахстану. Трубопровід також забезпечує майже 2% світового експорту нафти.

Росія звинуватила Україну в атаках на танкери КТК, заявивши про нібито намір дестабілізувати світовий нафтовий ринок. Україна ці удари не коментувала.

Reuters зазначає, що зупинка завантажень через КТК посилила занепокоєння щодо світових постачань нафти, які вже зазнали впливу через війну в Ірані та перебої з постачаннями із Саудівської Аравії й інших країн Перської затоки.