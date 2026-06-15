Україна скликає термінове засідання Радбезу ООН

Україна ініціює термінові засідання Ради Безпеки ООН та низку міжнародних консультацій у зв’язку з останніми російськими атаками на українські міста.

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

За його словами, Київ, Харків, Дніпро та інші населені пункти зазнали масштабних ударів, унаслідок яких загинули мирні жителі, були поранені діти, а рятувальники втратили життя через повторний удар по місцю проведення аварійно-рятувальних робіт.

Реклама

Реклама

У зв’язку з цим Україна скликає термінове засідання Ради Безпеки ООН, а також ініціює відповідні кроки в межах ОБСЄ, Ради Європи та ЮНЕСКО.

Сибіга наголосив, що значних пошкоджень зазнали житлові будинки та об’єкти культурної спадщини, зокрема Києво-Печерська лавра, яка входить до списку Світової спадщини ЮНЕСКО.

«Атакуючи наших людей, наші міста, нашу культурну та релігійну спадщину, Росія демонструє повну зневагу до міжнародного права та принципів, для захисту яких була створена Організація Об’єднаних Націй», — заявив глава МЗС.

Міністр підкреслив, що на тлі продовження російських атак і спроб зірвати мирні ініціативи необхідна сильна та консолідована міжнародна реакція.

За словами Сибіги, посилення міжнародного тиску на Росію та забезпечення відповідальності за вчинені дії залишаються критично важливими завданнями.

Очільник української дипломатії також подякував міжнародним партнерам за підтримку та солідарність з Україною.