На ЧС-2026 футболіста вперше вилучили за прикритий рот під час суперечки

Півзахисник збірної Парагваю Мігель Альмірон став першим футболістом, якого вилучили на чемпіонаті світу-2026 за новим правилом щодо прикритого рота під час конфліктної розмови із суперником. Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Інцидент стався у компенсований до першого тайму час матчу другого туру групи D між Парагваєм та Туреччиною. Під час словесної перепалки із захисником турецької збірної Мертом Мюльдюром Альмірон прикрив рот рукою, після чого суперник звернув увагу арбітра на цей епізод.

Головний арбітр матчу Іван Бартон із Сальвадору отримав сигнал від VAR і переглянув момент. Після короткої перевірки він вилучив 32-річного футболіста збірної Парагваю.

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На той момент Парагвай вів у рахунку 1:0 завдяки голу Матіаса Галарси на 64-й секунді — найшвидшому забитому м’ячу на ЧС-2026.

Червона картка Альмірона стала першою в історії чемпіонатів світу, показаною за новим правилом. ФІФА вперше застосовує його на мундіалі-2026.

Перед стартом турніру Міжнародна рада футбольних асоціацій запровадила санкції за прикривання рота футболістами під час конфліктних ситуацій із суперниками. Судді отримали право вилучати гравців, які закривають обличчя рукою або футболкою. Водночас остаточне рішення про покарання залишається на розсуд головного арбітра.

Правило запровадили для того, щоб полегшити ідентифікацію дискримінаційних висловлювань. Його ввели після епізоду за участі Джанлуки Престіанні з “Бенфіки”, якого звинуватили в дискримінаційних образах на адресу Вінісіуса Жуніора з “Реала”. У матчі Ліги чемпіонів футболіст прикривав рот рукою, коли нібито висловлював образи на адресу бразильця.

Президент ФІФА Джанні Інфантіно раніше підтримував запровадження такого покарання. Він заявляв, що в подібних ситуаціях арбітри мають виходити з припущення, що гравець міг сказати “щось, чого не мав говорити”.

Вилучення у матчі проти Туреччини стало лише третьою червоною карткою в історії збірної Парагваю на чемпіонатах світу та сьомою на мундіалі-2026 загалом.

Для Альмірона це вже другий історичний епізод на ЧС-2026 із застосуванням нових правил. У матчі першого туру Парагвай — США вперше використали VAR для перегляду епізоду з попередженням за його участі. Спочатку арбітр призначив штрафний за фол на парагвайці та показав жовту картку футболісту США, однак після перегляду змінив рішення і покарав Альмірона за симуляцію.

Попри гру в меншості протягом другого тайму, Парагвай втримав мінімальну перевагу та переміг Туреччину з рахунком 1:0. Для турецької збірної ця поразка стала другою поспіль на турнірі та позбавила її шансів на вихід у плейоф.