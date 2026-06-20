Помер режисер серіалів “Друзі” та “Теорія великого вибуху” Джеймс Берроуз

Американський режисер і продюсер Джеймс Берроуз, який вплинув на розвиток телевізійних ситкомів і працював над серіалами “Cheers”, “Друзі”, “Фрейзер” та “Теорія великого вибуху”, помер у п’ятницю у віці 85 років. Про це пише The New York Times.

Смерть Берроуза підтвердив його агент Рік Розен. Місце смерті та причину він не уточнив.

За кар’єру, що тривала п’ять десятиліть, Берроуз отримав 11 премій “Еммі” та 47 номінацій. Його називали “Стівеном Спілбергом ситкомів” за вміння працювати з багатокамерною комедією та створювати ансамблі акторів, які ставали впізнаваними для мільйонів глядачів.

Реклама

Реклама

Берроуз був одним із творців серіалу “Cheers” і зняв більшість його епізодів. Загалом він поставив понад тисячу серій телевізійних комедій, серед яких “The Mary Tyler Moore Show”, “The Bob Newhart Show”, “Taxi”, “Frasier”, “Friends” і “The Big Bang Theory”.

У своїй автобіографії “Directed by James Burrows”, виданій у 2022 році, режисер писав, що під час роботи над телешоу намагався знайти момент, у якому найкращий сценарій, найкраща акторська гра та хімія між виконавцями дають “найсолодший і найтриваліший сміх”.

Берроуз народився 30 грудня 1940 року в Лос-Анджелесі в родині бродвейського драматурга і режисера Ейба Берроуза. У п’ять років він переїхав із родиною до Нью-Йорка. Майбутній режисер закінчив Оберлінський коледж у 1962 році та Єльську школу драми у 1965-му.

Після театрального старту Берроуз перейшов на телебачення. У 1974 році він отримав можливість працювати в компанії MTM, яка виробляла “The Mary Tyler Moore Show”. Згодом він знімав епізоди “Rhoda”, “Phyllis”, “The Bob Newhart Show”, “Laverne & Shirley” і “Taxi”.

У 1982 році Берроуз разом із братами Гленом і Лесом Чарльзами створив “Cheers”. Із 275 епізодів серіалу він зняв усі, крім 35. Фінал шоу у 1993 році зібрав одну з найбільших телевізійних аудиторій в історії американського телебачення.

Берроуз також допомагав формувати акторські ансамблі. У 1994 році він не лише режисував, а й допомагав підбирати акторів для “Друзів”. Перед зйомками пілотного епізоду він зібрав молодих акторів серіалу та організував для них спільну поїздку до Лас-Вегаса, щоб вони краще відчули себе командою.

Режисер працював до похилого віку й залишався затребуваним у телебаченні. Він зняв 75 пілотних епізодів, які згодом стали повноцінними серіалами.